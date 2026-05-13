Delantero de Los Chankas advierte a Alianza Lima en la recta final del Apertura

El empate agónico ante Cusco FC mantiene con vida a Los Chankas en la lucha por el título.

Tras el empate agónico de Los Chankas frente a Cusco FC, el cuadro de Andahuaylas logró rescatar un valioso 1-1 en los minutos finales, resultado que le permite mantenerse con vida en la lucha por el Torneo Apertura.

El delantero colombiano, autor del gol del empate en los instantes decisivos del encuentro, dejó además un mensaje para los dirigidos por Pablo Guede, quienes con este resultado se mantienen momentáneamente como líderes del campeonato.

MENSAJE PARA ALIANZA LIMA

El delantero colombiano Marlon Torres destacó la importancia del empate en la recta final del Torneo Apertura, pero dejó en claro que el objetivo principal del equipo es alcanzar el primer lugar. “Estamos muy vivos todavía. Alianza ayer (sábado) empató, ahora le toca enfrentarse a un rival directo y yo pienso que el camino de nosotros es seguir jugando y seguir ganando”, indicó para L1 Max.

Asimismo también reconoció que estuvieron cerca de la derrota que hubiera sido la tercera consecutiva en el campeonato, lo que le da más valor al empate alcanzado. "Yo creo que le damos un valor muy grande al resultado, porque nos enfrentamos con un gran equipo. Este empate es muy valioso porque la verdad ya lo habíamos perdido prácticamente", agregó.