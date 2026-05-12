Neymar fue incluido en la prelista de Brasil para el Mundial 2026

El delantero del Santos integra la nómina preliminar de 55 jugadores y mantiene viva la posibilidad de disputar una nueva Copa del Mundo con la Selección Brasileña.

Neymar fue incluido en la lista preliminar de 55 jugadores de Brasil para el Mundial 2026, según confirmó Davide Ancelotti, asistente técnico del seleccionador Carlo Ancelotti. La noticia puso fin a las especulaciones sobre la presencia del delantero en la preconvocatoria de la ‘Canarinha’ para la próxima Copa del Mundo.

En declaraciones brindadas al medio italiano Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti explicó que la presencia de Neymar responde a la mejora física que viene mostrando en las últimas semanas. “Si está en esta lista es porque su condición física está mejorando. Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos”, señaló el integrante del comando técnico brasileño.

El atacante de 34 años, actualmente jugador del Santos FC, no es convocado a la selección desde la grave lesión sufrida ante Uruguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Pese a ello, su nombre sigue siendo uno de los más representativos del fútbol brasileño y su posible regreso ha generado gran expectativa entre los aficionados. Neymar ya disputó las Copas del Mundo de 2014, 2018 y 2022, además de conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

¿ESTARÁ EN LA LISTA FINAL?

Aunque su presencia en la lista definitiva todavía no está asegurada, la ausencia de otros futbolistas como Rodrygo y Estevão Willian podría abrirle espacio en la convocatoria final. Brasil anunciará la nómina oficial de 26 jugadores el próximo 18 de mayo, en medio de la expectativa por conocer si Neymar tendrá una última oportunidad de disputar el Mundial.