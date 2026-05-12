Luis Suárez queda fuera de la prelista de Uruguay para el Mundial 2026

Marcelo Bielsa decidió no incluir al histórico delantero en la nómina preliminar de 55 jugadores, poniendo fin a la ilusión del ‘Pistolero’ de disputar su quinta Copa del Mundo.

Luis Suárez quedó fuera de la prelista de convocados de la selección de Uruguay para el Mundial 2026, luego de que el técnico Marcelo Bielsa decidiera no incluirlo entre los 55 futbolistas reservados para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La noticia fue difundida por medios uruguayos y marca el posible cierre definitivo de la etapa del delantero con la camiseta celeste.

El atacante de Inter Miami había manifestado su deseo de volver a la selección para disputar un último Mundial. “Jamás le diría que no a la selección si me necesita”, declaró Suárez, quien incluso reconoció haberse equivocado en algunas críticas realizadas hacia Bielsa. Sin embargo, el entrenador argentino mantuvo su decisión de apostar por un recambio generacional dentro del plantel uruguayo.

A sus 39 años, Suárez se despide como el máximo goleador histórico de Uruguay con 69 goles en 143 partidos. El ‘Pistolero’ disputó las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, convirtiéndose en una de las máximas figuras de la historia del fútbol uruguayo. Su último encuentro con la selección fue ante Paraguay en 2024, antes de anunciar su retiro internacional.

RELACIÓN DETERIORADA

La relación entre Bielsa y Suárez se deterioró luego de las declaraciones del delantero en octubre de 2024, cuando cuestionó públicamente el trato del técnico hacia jugadores y trabajadores de la selección. Aunque posteriormente ofreció disculpas, el entrenador argentino optó por priorizar nuevas figuras como Federico Valverde, Ronald Araújo y Darwin Núñez para afrontar el próximo Mundial.