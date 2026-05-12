Edison Flores confía en clasificar en la Libertadores: “Depende de nosotros”

El capitán crema aseguró que todavía existen opciones de clasificar a los octavos de final pese a la derrota ante Coquimbo Unido en Chile.

El capitán de Universitario de Deportes, Edison Flores, se mostró optimista tras la derrota sufrida ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 y aseguró que el cuadro crema aún mantiene intactas sus posibilidades de clasificar a los octavos de final del torneo continental.

A su llegada al Perú, el volante señaló que todavía quedan dos encuentros importantes por disputar y que la clasificación depende únicamente del rendimiento del equipo. “Tenemos dos partidos todavía, depende de nosotros. Hay que dar lo mejor y mejorar en el próximo partido”, declaró Flores luego del encuentro disputado en Chile.

El futbolista también analizó el desarrollo del compromiso y reconoció que el equipo mostró dos caras distintas durante el partido. Según indicó, Universitario realizó un buen primer tiempo, pero en la segunda mitad perdió intensidad y terminó cediendo espacios que fueron aprovechados por el conjunto chileno. Además, remarcó que la seguidilla de encuentros dificulta el trabajo físico y táctico del plantel.

SE VIENE NACIONAL

Finalmente, Flores afirmó que el equipo debe recuperarse rápidamente y concentrarse en los próximos retos de la competición. “El fútbol se trata del que mete más goles. En esa parte nosotros perdimos y nos queda seguir pensando. Nos quedan dos finales más en la copa”, concluyó. En la siguiente jornada, Universitario visitará a Club Nacional de Football en Montevideo, mientras Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Tolima en busca del liderato del grupo.