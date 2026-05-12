¡La Videna se renueva! IPD acelera obras pensando en Lima 2027

La Videna entra en etapa de modernización con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027, bajo la supervisión del presidente del IPD Sergio Ludeña.

Con miras a albergar uno de los eventos deportivos más importantes de la región, como los Juegos Panamericanos Lima 2027, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) continúa trabajando en la modernización de la infraestructura deportiva del país.

Una de las principales renovaciones corresponde a la pista atlética del Estadio Atlético de la Videna, obra considerada clave dentro de la organización de los Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.

Los trabajos fueron inspeccionados por el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, quien recorrió las instalaciones y supervisó el avance de las remodelaciones, destacando la importancia de contar con escenarios de primer nivel para garantizar el óptimo desarrollo de las competencias deportivas.

CAMBIO TOTAL DE LA PISTA ATLÉTICA

Una de las principales obras que se vienen ejecutando en el recinto deportivo es la remodelación de la pista atlética, proceso que contempla el recubrimiento del caucho ya existente mediante el uso de maquinaria especializada. Posteriormente, se realizará el fresado de la carpeta asfáltica para instalar una nueva superficie completamente nivelada.

Tras culminar ese proceso técnico y luego de que la nueva pista cumpla con el tiempo de curado correspondiente, se desarrollarán los trabajos finales, como el pintado integral de las líneas reglamentarias y complementarias. Finalmente, el escenario buscará obtener la certificación internacional de pista Clase 1, requisito indispensable para albergar competencias oficiales.

OTRAS MEJORAS

Asimismo, también se implementarán otras mejoras como la renovación de equipos deportivos, nuevas jaulas y círculos de lanzamiento, entre otras modificaciones. Del mismo modo, se intervendrá el campo de calentamiento del Estadio Atlético de la Videna, donde se ejecutarán trabajos similares de remodelación con el objetivo de cumplir con los estándares internacionales.