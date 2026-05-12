Cienciano calienta el partido ante Alianza Lima con firme mensaje de su DT

Cienciano no quiere bajarse de la pelea y apunta a dar el golpe frente a Alianza Lima en Cusco y lanza advertencia al cuadro de Guede.

Tras meterse nuevamente en la pelea por el Torneo Apertura luego de remontarle y vencer a Atlético Grau en la última fecha, el conjunto cusqueño se alista para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Ante este panorama, Cienciano calificó el duelo frente a los íntimos como una verdadera “final” por sus aspiraciones de quedarse con el Torneo Apertura. Incluso, al término del encuentro disputado en Sullana, Horacio Melgarejo lanzó una advertencia para los dirigidos por Pablo Guede.

ADVERTENCIA A ALIANZA LIMA

El técnico cusqueño primero remarcó en seguir manteniendo el mismo nivel tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. “Lo que no queremos es patinar en ninguno de los dos torneos. Sabemos que la Sudamericana es importante para el club, pero tampoco podemos perder de vista el torneo local porque mientras haya posibilidad vamos a seguir luchando hasta el final”, indicó Melgarejo en conferencia de prensa.

Luego de eso remarcó la importancia que su plantel tenga el descanso apropiado para poder así enfrentar a uno de los candidatos a quedarse con el Torneo Apertura. “Vamos a descansar y hacer que los chicos estén descansados junto a su familia. Sobre todo, vamos a prepararnos para el próximo partido; más aún porque sabemos que llegará un gran equipo, de mucha jerarquía, pero que cuando entremos a la cancha les vamos a demostrar para qué está Cienciano", manifestó.

GRAN PARTIDO ESTE FIN DE SEMANA

Mientras en la previa se vive un ambiente de gran tensión por lo que está en juego en el Torneo Apertura, ambos equipos se enfrentarán este sábado 16 de mayo desde las 5:45 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.