Crisis en Real Madrid: jugadores habrían pedido la salida de Federico Valverde tras pelea con Tchouaméni

Según la prensa española, un sector importante del vestuario considera grave el incidente entre ambos futbolistas y espera medidas por parte de la dirigencia merengue.

La interna del Real Madrid atraviesa momentos de tensión luego de la pelea protagonizada por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en la previa del último clásico español ante FC Barcelona. De acuerdo con la prensa española, parte del vestuario madridista habría solicitado la salida del mediocampista uruguayo tras el fuerte altercado con el jugador francés.

El periodista español Ramón Álvarez de Mon señaló que un grupo relevante dentro del club considera que Valverde fue quien llevó la situación al límite durante la discusión. Según explicó, algunos jugadores creen que Tchouaméni reaccionó luego de ser constantemente provocado por su compañero, lo que habría generado malestar dentro del plantel.

Asimismo, el comunicador afirmó que miembros importantes del vestuario ya trasladaron su incomodidad a la dirigencia del club y esperan una evaluación interna sobre el futuro de Federico Valverde. Incluso, algunos futbolistas considerarían que el mediocampista debería abandonar el equipo la próxima temporada debido a situaciones ocurridas durante el año.

SANCIÓN ECONÓMICA

Pese a la polémica, la dirigencia del Real Madrid informó que ambos jugadores fueron sancionados únicamente con una multa económica de 500 mil euros cada uno, descartando cualquier castigo deportivo. El club cerró así los procedimientos internos relacionados con el incidente que se produjo antes del partido que terminó otorgándole el título de LaLiga al Barcelona.