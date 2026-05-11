Universitario anunció a Héctor Cúper como nuevo técnico

El experimentado entrenador argentino asumirá el mando del cuadro crema con el objetivo de alcanzar el tetracampeonato y potenciar el rendimiento del plantel.

Universitario de Deportes anunció oficialmente la contratación de Héctor Cúper como nuevo entrenador del primer equipo. A través de sus redes sociales, el club crema le dio la bienvenida al estratega argentino, destacando su amplia trayectoria internacional y expresando confianza en el inicio de una nueva etapa deportiva de cara al Torneo Clausura.

“Bienvenido, profesor Cúper. Héctor Cúper, entrenador de amplia trayectoria a nivel mundial, es nuevo director técnico del más campeón del Perú. ¡Escribamos la historia juntos, profe!”, publicó el club en su cuenta oficial de X. La llegada del técnico pone fin a varias semanas de incertidumbre tras el breve interinato de Jorge Araujo luego de la salida de Javier Rabanal.

El entrenador argentino realizará una evaluación exhaustiva del plantel antes de definir cambios tácticos y deportivos. Entre las principales interrogantes se encuentra la continuidad del sistema 3-5-2, esquema que Universitario utiliza desde la llegada de Jorge Fossati en la temporada 2023 y que se mantuvo con Fabián Bustos y posteriormente con el regreso del técnico uruguayo en 2025.

CÚPER Y SU TRAYECTORIA

Héctor Cúper cuenta con una destacada carrera internacional y un historial exitoso en finales de ida y vuelta. Con Lanús conquistó la Copa Conmebol 1996, mientras que con Mallorca y Valencia CF obtuvo las Supercopas de España de 1998 y 1999, respectivamente. Ahora, el técnico buscará trasladar esa experiencia al fútbol peruano con el objetivo de llevar a Universitario a nuevas conquistas.