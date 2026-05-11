¿Listo para la Copa Libertadores? Así llegan los equipos peruanos

Si te encanta el fútbol y estás listo para hinchar por los mejores equipos de Perú en la Libertadores 2026, presta mucha atención a todo lo que tenemos para contarte.

Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal llegan con todo para competir en la Libertadores en su edición de 2026, así que el país está muy bien representado, pero ¿Cuáles son las opciones que tiene cada uno? Históricamente, las cifras les juegan en contra –ningún equipo peruano ha ganado todavía la máxima competición continental–, pero hay buenos mimbres para hacer un papel mucho mejor de lo que podría parecer.

Si te encanta el fútbol y estás listo para hinchar por los mejores equipos de Perú en la Libertadores 2026, presta mucha atención a todo lo que tenemos para contarte. Te traemos cifras que pueden servirte para establecer tus apuestas, consejos para aprovechar las Copa Libertadores predicciones y cuotas, y un seguimiento individualizado para cada uno de nuestros tres representantes en la competición latinoamericana por excelencia. ¿Empezamos?

El momento de los equipos peruanos

Lo cierto es que los tres candidatos de Perú llegan razonablemente bien a la Libertadores, pero ninguno está liderando la competición nacional, donde Los Chankas se mantienen invictos y en primera posición. Universitario y Cusco se mantienen entre los seis primeros, mientras que Sporting Cristal es el único que está pasando por un momento más inestable y cayó a media tabla. Los vemos uno por uno.

1. Universitario de Deportes

Es el equipo peruano que llega mejor. No pierde desde el 8 de marzo –justamente contra Los Chankas–, y ese partido también fue el último en el que encajó un gol en contra. El resto fueron todo victorias o empates con el arco a cero, pero también es cierto que solo anotó tres tantos en cuatro partidos. La solidez defensiva de Universitario está siendo su punto fuerte, pero para competir en la Libertadores hace falta algo más en ataque.

Las estrellas:

Álex Valera . Llega como el máximo goleador de la temporada, con cinco goles. No es un gran asistente, pero tiene olfato goleador, y eso le hace mucha falta al equipo.

Jairo Concha. Indispensable para el centro del campo. El ex de Alianza Lima es el ancla del equipo y tiene un rol clave para su organización.

2. Cusco FC

El debut del Cusco en la Libertadores fue quizá el más exigente posible: contra el favorito Flamengo. Perdió 0-2, pero lo bueno es que compitió y demostró que puede jugar incluso contra los oncenos más peligrosos del continente. El pasado mes también se dejó tres puntos contra el Cienciano –que va tercero en la liga peruana–, pero el resto de partidos los contó por victorias.

Las estrellas:

Facundo Callejo . El argentino es el máximo goleador de la temporada para Cusco, y está demostrando que su firma el pasado año fue todo un acierto.

Aldair Fuentes. Un central de enorme envergadura que está siendo el principal pilar de la defensa. Además genera mucho peligro en ataque.

3. Sporting Cristal

Empezó la temporada con más problemas que Universitario y Cusco, pero derrotó a Cerro Porteño en la primera jornada de la Libertadores y, además, exhibió un dominio muy claro durante todo el partido: especialmente tras la expulsión de Domínguez. Venía de perder contra Los Chankas –que están imparables– y el Club Deportivo Moquegua, pero el plantel no se descompuso y sigue firme en la competición.

Las estrellas:

Luis Iberico . Un puñal por la banda izquierda, y además garantía de gol. Es el máximo anotador del plantel en esta temporada.

Írven Ávila. A sus 35 años sigue rindiendo en la delantera, y lo está jugando prácticamente todo. Lleva más asistencias que goles y es un auténtico líder del equipo.

Lo que dicen los apostadores: ¿Cuáles pasan de la fase de grupos?

Así vienen, pero la competición es la que dicta quién triunfa y quién no, y las cuotas de las apuestas son un gran indicador sobre las posibilidades que –a priori– tiene cada equipo para pasar a la siguiente ronda. En Stake.com, el equipo que lo tiene mejor sobre el papel es Universitario de Deportes, seguido por Sporting Cristal y, finalmente, por Cusco.

Universitario lo tiene bien en el grupo B

Aunque empezó con un empate ante el colombiano Tolima, fue un empate de visitante donde el onceno además lo intentó todo para anotar. La firmeza defensiva del plantel quedó más que clara, así que los apostadores ven bien posible que el equipo consiga resultados positivos contra Coquimbo y Club Nacional, sobre todo en los partidos que se jueguen en Perú. Lo ven segundo de grupo, pero podría también quedar primero.

Cuota actual para ganar el grupo : 2,85.

Previsión de los apostadores: Segundo de grupo.

Sporting Cristal ganó mucho ante Cerro Porteño

La victoria de Sporting Cristal ante Cerro Porteño le dio un impulso en las cuotas y calmó muchos nervios en el Alberto Gallardo. Es cierto que Cerro Porteño llega como la cenicienta del grupo, pero los partidos hay que ganarlos, y los celestes cumplieron. Las cuotas los siguen dando como terceros de grupo, pero ahora mismo van primeros, por delante incluso de Palmeiras. ¿Terminarán como líderes de grupo?

Cuota actual para ganar el grupo : 17,00.

Previsión de los apostadores: Tercero de grupo.

Cusco empezó con la única derrota que podía permitirse

Es cierto que Cusco dejó escapar los primeros tres puntos ante Flamengo, pero es que Flamengo es el gran favorito para ganar la competición. Si se podía perder un partido, era ese. Contra Estudiantes e Independiente de Medellín se le puede dar la vuelta a la situación, aunque es cierto que se trata de un grupo bastante difícil. Los apostadores no le ven muchas posibilidades a Cusco, pero todo se juega dentro de la cancha.

Cuota actual para ganar el grupo : 36,00.

Previsión de los apostadores: Cuarto de grupo.

¿Quién ganará la Libertadores en 2026? Los favoritos son los brasileños

Decíamos que Flamengo es el gran favorito para ganar la Libertadores este año, aunque lo cierto es que los apostadores también ven muy cercanas las posibilidades de Palmeiras, rival de Sporting Cristal en el grupo F. Lo que está claro es que los principales candidatos a ganar la competición son los brasileños, que la ganan desde 2019 y que no parecen tener rival a nivel continental salvo, quizá, Boca Juniors en Argentina.

Las cuotas al ganador de la Libertadores van así a fecha de hoy:

Flamengo (Brasil) – 4,50 Palmeiras (Brasil) – 5,25 Cruzeiro (Brasil) – 9,50 Fluminense (Brasil) – 10,00 Boca Juniors (Argentina) – 10,00 Corinthians (Brasil) – 14,00 Mirassol (Brasil) – 31,00 Independiente Del Valle (Ecuador) – 31,00 Rosario Central (Argentina) – 36,00 Estudiantes de La Plata (Argentina) – 36,00

¿Tú ya tienes claros a tus favoritos? Así puedes gestionar tus apuestas

Si eres seguidor de cualquiera de los tres representantes peruanos en la Libertadores, o si hinchas por cualquier otro equipo del continente, quizá te diviertas más si apuestas en paralelo a los partidos. Todo lo que necesitas es encontrar una buena casa de apuestas online, cargar algo de saldo, y comenzar a apostar.

Si todavía no elegiste la tuya, revisa estos consejos:

Elige una casa de apuestas segura y de prestigio

Las casas de apuestas online están reguladas por entidades que se encargan de verificar su seguridad. Curaçao eGaming, la UKGC o la MGA son tres de las más prestigiosas. Su función es vigilar que tus datos se mantengan protegidos, que tus fondos estén seguros en la plataforma, y que efectivamente paguen lo que se debe a la hora de retirar las ganancias. Elige una plataforma regulada como Stake.com para estar seguro.

Revisa bien las cuotas antes de apostar

Aunque unas cuotas muy generosas como de 1-30 pueden ser muy apetecibles, ten en cuenta que indican una probabilidad muy baja de que esa apuesta se dé a tu favor. En cambio, las cuotas demasiado bajas como 1-1,10 puede que se den casi por garantizadas, pero es cierto que la ganancia es mínima, y basta un fallo para echar por tierra las ganancias de diez aciertos. Por eso suele ser ideal buscar cuotas algo mayores, pero aún con buena probabilidad.

Aprovecha al máximo los bonos de bienvenida

Muchas plataformas pueden ofrecerte bonos generosos para empezar a jugar. En el caso de Stake, puedes duplicar tu depósito inicial hasta 100 soles, y luego te esperan otras promociones por el camino. Aprovechar estos bonos es ideal porque, al fin y al cabo, suponen saldo extra o apuestas gratis que puedes establecer para tratar de ganar más, arriesgando la misma cantidad de dinero.

¿Será este el año de los equipos peruanos en la Libertadores?

El buen momento de los equipos peruanos puede dar sorpresas en la Libertadores, y la primera jornada ya resultó alentadora al situar a Sporting Cristal por encima de Palmeiras en su grupo. ¿Hasta dónde crees que puede llegar? No te lo pierdas y aprovecha uno de los años más prometedores del fútbol nacional a nivel continental.

Y si vas a apostar, recuerda que siempre debes ir con la seguridad por delante. Elige una casa de apuestas confiable como Stake, emplea un método de pago seguro para cargar tu saldo, y nunca apuestes con dinero que no puedas permitirte perder. ¡Apostar con responsabilidad bien puede ir de la mano de disfrutar del mejor fútbol!