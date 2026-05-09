¡La fe sigue intacta! Edison Flores cree en la clasificación crema

A raíz de la derrota sufrida ante Coquimbo Unido por la fase de grupos de la Copa Libertadores en Chile, Universitario de Deportes quedó en una situación complicada que pone en riesgo sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del certamen.

Asimismo, el capitán del conjunto crema lamentó el difícil momento que atraviesa el equipo tras el mal desempeño mostrado en el encuentro. Sin embargo, aseguró que dentro del plantel aún mantienen la confianza de revertir la situación y continuar soñando con una posible clasificación a la siguiente ronda.

AÚN SUEÑAN CON LA CLASIFICACIÓN

Aunque hizo una autocrítica por la mala presentación de la "U" en Chile, Edison Flores aseguró que dentro del plantel todavía consideran posible lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. "Tenemos dos partidos todavía, depende de nosotros. Hay que dar lo mejore y mejorar en el próximo partido", indico el popular “orejas”.

Asimismo, Edison Flores reconoció que el encuentro tuvo un tiempo dominado por cada equipo, aunque admitió que el equipo se vio superado en varios pasajes del partido, situación que terminó siendo determinante para la victoria del cuadro local "Fueron dos tiempos diferentes. Fue un buen primer tiempo y en el segundo no jugamos tan bien. pero es parte del fútbol, tenemos que estar atento a todo. Y ahora pienso en el siguiente partido", agregó.



SEGUIDILLA DE PARTIDO

El delantero también resaltó el desempeño del equipo a pesar de la seguidilla de partidos que les toca atravesar. "Esta seguidilla no se puede trabajar mucho. Hay que tratar de recuperar al máximo a los jugadores, que puedan seguir y jugar el próximo partido", manifestó.