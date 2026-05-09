Todo listo en Matute: Paolo encabeza lista para duelo contra Cristal

Paolo Guerrero lidera la lista de convocados de Alianza Lima para el decisivo duelo frente a Sporting Cristal en Matute.

En la antesala de uno de los partidos más trascendentales para Alianza Lima en su lucha por quedarse con el título del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto frente a Sporting Cristal, el cuadro blanquiazul decidió apostar por todas sus figuras en busca de los tres puntos.

En ese contexto, los dirigidos por Pablo Guede vienen ultimando detalles para imponerse en el Estadio Alejandro Villanueva. Una de las principales novedades es el regreso de su capitán, Paolo Guerrero, quien reaparece tras superar una molestia muscular.

REGRESO DE PAOLO GUERRERO

Uno de los elementos más importantes de Alianza Lima, Paolo Guerrero, logró recuperarse de una molestia en la zona lumbar que también lo llevó a perderse el anterior encuentro frente a CD Moquegua.

A raíz de su evolución favorable, Pablo Guede autorizó su regreso y el delantero será considerado para el clásico de este sábado en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, quien no corrió con la misma suerte fue Alan Cantero, ya que continuará siendo baja en la recta final del Torneo Apertura.