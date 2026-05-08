Noche amarga: la ‘U’ pierde y se juega la vida en la Libertadores

Coquimbo Unido remontó el marcador en el segundo tiempo y aprovechó los errores defensivos del cuadro crema, que ahora quedó relegado en la tabla del Grupo B.

Dura derrota que complica el panorama de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. El cuadro crema cayó nuevamente, esta vez en condición de visitante frente a Coquimbo Unido.

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del certamen continental, terminó 2-1 a favor del conjunto chileno, resultado que desplaza a los “merengues” al tercer lugar del grupo con 4 puntos, los mismos que suma Nacional, ubicado en la última posición.

DURO PARTIDO PARA LOS CREMAS

El desarrollo del encuentro tuvo distintos momentos, con ambos equipos generando ocasiones importantes de gol. Sin embargo, a los 33 minutos, un balón disputado entre Aldo Santamaría y Fara terminó quedando para Alex Valera, quien definió para marcar el 1-0 a favor de Universitario de Deportes.

Tras el primer tanto, el conjunto crema tuvo algunas oportunidades para ampliar la ventaja, pero no logró mostrarse efectivo en definición. Después de ello, el dominio pasó completamente a manos de Coquimbo Unido, que sometió a Universitario hasta encontrar el gol del empate.

COQUIMBO REMONTÓ EL PARTIDO

Desde el inicio del segundo tiempo, el dominio fue total para Coquimbo Unido, que insistió constantemente hasta encontrar el empate a los 50 minutos. Fernando Salinas envió un centro preciso que fue conectado por Guido Vadalá, desatando la algarabía de los hinchas locales.

A partir de la igualdad, el conjunto chileno arrinconó a Universitario de Deportes y mantuvo el control del encuentro hasta conseguir el tanto de la victoria. El gol llegó a los 72 minutos nuevamente por intermedio de Vadalá, quien firmó su doblete y se convirtió en la figura de la noche.