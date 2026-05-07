Federico Valverde protagoniza pelea con Tchouaméni y termina en el hospital

Real Madrid confirmó que el volante uruguayo permanecerá en reposo entre 10 y 14 días y se perderá el próximo clásico ante Barcelona.

El Real Madrid informó que el volante uruguayo Federico Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico luego de protagonizar una pelea con el mediocampista francés Aurélien Tchouaméni en los vestuarios del primer equipo. El incidente ocurrió en medio del complicado momento que atraviesa el club español en la temporada.

Según la prensa española, la discusión entre ambos futbolistas terminó con un fuerte golpe que obligó a Valverde a recibir atención médica en un hospital. Posteriormente, el club emitió un comunicado oficial confirmando el diagnóstico del jugador uruguayo tras las evaluaciones realizadas por los servicios médicos.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador ‘Fede’ Valverde se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”, señaló la institución madrileña en su parte médico. Además, el club precisó que el futbolista permanecerá en reposo entre 10 y 14 días como parte del protocolo establecido para este tipo de lesiones.

BAJA SENSIBLE

La ausencia de Valverde representa una baja sensible para el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, que enfrentará este domingo al FC Barcelona por una nueva jornada de La Liga. Además, medios españoles señalaron que tanto Valverde como Tchouaméni afrontarán un proceso disciplinario interno tras el altercado.