Ignacio Buse venció a Lorenzo Sonego y avanzó a segunda ronda del Masters 1000 de Roma

El tenista peruano derrotó en sets corridos al italiano Lorenzo Sonego y ahora enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe en el Foro Itálico.

El peruano Ignacio Buse logró una destacada victoria en el Masters 1000 de Roma tras imponerse por 2-0 al italiano Lorenzo Sonego en la primera ronda del torneo. El joven nacional mostró un gran nivel en la cancha central del Foro Itálico y selló su clasificación con parciales de 6-3 y 6-3.

Con este resultado, Buse avanzó a la segunda ronda del certamen y confirmó el buen momento que atraviesa en el circuito ATP. El peruano dominó el encuentro desde el inicio con un juego sólido y efectivo, superando a un rival que contó con el apoyo del público local en Roma.

Además, Ignacio Buse se convirtió en el cuarto tenista peruano en ganar al menos un partido en el Masters 1000 de Roma. De esta manera, se unió a históricos representantes nacionales como Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna.

ENFRENTARÁ A FRANCES TIAFOE

En la siguiente ronda, el peruano enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe, actual número 22 del ranking ATP. El norteamericano alcanzó las semifinales del Abierto de Estados Unidos en 2022 y 2024, además de haber llegado al puesto 10 del mundo en junio de 2023.