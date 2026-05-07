Alianza Atlético perdió en Colombia y se complica en la Sudamericana

Alianza Atlético no logró reaccionar y se convirtió en el primer club peruano eliminado del torneo.

Sigue sin conocer la victoria. Alianza Atlético de Sullana cayó 2-0 ante América de Cali por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un encuentro disputado en el Estadio Miguel Grau.

El conjunto piurano apenas ha podido sumar un punto en la competición, resultado que terminó complicando sus aspiraciones y confirmando su eliminación del certamen. De esta manera, se convirtió en el primer equipo peruano eliminado y sin triunfos en la edición 2026 del torneo internacional.

PRIMER PERUANO ELIMINADO

El equipo peruano afrontaba un duelo clave para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Desde el inicio del encuentro, Alianza Atlético de Sullana intentó acercarse al arco rival y generar situaciones de peligro; sin embargo, la falta de claridad en los últimos metros le impidió abrir el marcador.

Por su parte, América de Cali apostó por un juego más calculador, aprovechando los espacios que dejaba el conjunto peruano. Esa estrategia le permitió generar las ocasiones más peligrosas y encaminarse hacia la victoria en el encuentro.

GOLES DE LA SENTENCIA

Los goles de la victoria para América de Cali llegaron en el segundo tiempo. El primero se produjo a los 56 minutos, cuando John Murillo aprovechó un descuido defensivo dentro del área para abrir el marcador.

El segundo tanto llegó tras la intervención del VAR, que sancionó una falta dentro del área de Alianza Atlético de Sullana. A partir de ello, Tomás Ángel convirtió desde los doce pasos a los 68 minutos y sentenció el encuentro.