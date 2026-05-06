Cienciano pierde ante Puerto Cabello, aunque conserva la cima del grupo

El cuadro cusqueño sufrió una dura caída en Venezuela, pero se mantiene como líder del Grupo B con 7 puntos.

Dura derrota para Cienciano, que cayó sorpresivamente 3-0 ante Academia Puerto Cabello en condición de visitante por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El resultado sorprendió, considerando el buen desempeño que venía mostrando el cuadro cusqueño en el certamen.

Con esta derrota, el conjunto imperial perdió su invicto en el torneo; sin embargo, se mantiene como líder del Grupo B con 7 puntos, a falta de dos fechas para el cierre de la fase de grupos y la definición de los clasificados a la siguiente ronda.

DERROTA EN VENEZUELA

El cuadro local inició el partido con intensidad, generando ocasiones claras desde los primeros minutos y sometiendo a Cienciano. La presión dio resultados a los 33 minutos, cuando un mal despeje dejó solo a Gustavo González, quien definió dentro del área para abrir el marcador a favor de Academia Puerto Cabello.

Con ese resultado se fueron al descanso. Ya en el segundo tiempo, el conjunto local mantuvo el dominio del encuentro y amplió la ventaja a los 49 minutos por intermedio de Robinson Flores, quien anotó tras una definición frente al portero. La jugada fue inicialmente anulada, pero posteriormente validada como legítima por el VAR.

SIGUEN SIENDO LÍDERES

Muy poca reacción mostró Cienciano, que no encontró los caminos para una posible remontada. A los 60 minutos llegó el tanto de la sentencia para Academia Puerto Cabello, por intermedio de Jean Franco Castillo, quien marcó el 3-0 definitivo.

Pese a la derrota, el conjunto cusqueño se mantiene como líder del grupo con 7 unidades y ahora buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda cuando juegue como local en las próximas fechas.