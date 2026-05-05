Felipe Vizeu sueña con volver a Flamengo y jugar con Vinicius Jr. y Lucas Paquetá

El delantero de Sporting Cristal reveló que mantiene una estrecha amistad con ambos futbolistas y no descarta volver a compartir equipo con ellos en el futuro.

El delantero de Sporting Cristal, Felipe Vizeu, expresó su deseo de regresar al Flamengo y reencontrarse con sus excompañeros Vinicius Júnior y Lucas Paquetá. El atacante recordó con nostalgia la etapa en la que compartieron vestuario y formaron un tridente que prometía mucho en el fútbol brasileño.

En declaraciones al diario O’Globo, Vizeu contó que mantiene contacto constante con ambos jugadores, especialmente con Paquetá, con quien comparte una relación más cercana. “Siempre nos mantenemos en contacto. Yo, Vini, Paquetá. Hablo mucho más con Paquetá. Jugamos juntos desde que llegué, tiene la misma edad que yo. Los tres formábamos un trío”, señaló.

El atacante también rememoró cómo ese grupo juvenil se fue separando con el paso de los años debido a sus transferencias al extranjero. En 2018, Vizeu partió al Udinese, mientras que Vinicius Júnior fichó por el Real Madrid. Por su parte, Paquetá permaneció un tiempo más en Flamengo antes de unirse al AC Milan en 2019.

AMISTAD VIGENTE

Vizeu reveló además que la amistad entre ellos se mantiene vigente pese a la distancia. Contó que recientemente Paquetá le envió un mensaje tras ver uno de sus goles en la Copa Libertadores, lo que demuestra que el vínculo sigue intacto. El delantero también recordó su paso por el Grêmio, donde trabajó con Renato Gaúcho, a quien describió como una figura clave en su carrera, pese a los momentos difíciles que atravesó por una lesión de rodilla.