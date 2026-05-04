Perú jugará en la altura: FPF confirma Cusco y Puno como sedes para las Eliminatorias 2030

Agustín Lozano anunció que la Selección Peruana utilizará ciudades de altura como parte de su estrategia rumbo al próximo proceso clasificatorio.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, confirmó que la Selección Peruana disputará partidos en ciudades de altura como Cusco y Puno durante las Eliminatorias al Mundial 2030. La decisión forma parte de una estrategia del comando técnico liderado por Mano Menezes para potenciar el rendimiento del equipo en condición de local.

En las últimas semanas, representantes de la FPF y del cuerpo técnico realizaron visitas a diversas regiones del país para evaluar la infraestructura y condiciones de los estadios. Estas inspecciones permitieron definir posibles sedes alternas al habitual escenario limeño, priorizando aspectos logísticos y deportivos.

Lozano, en declaraciones brindadas en Chiclayo, respaldó la elección del comando técnico y aseguró que la institución brindará todas las facilidades necesarias. “El comando técnico decidió utilizar regiones de altura como Cusco y Puno y a mí me corresponde darle el respaldo al 100 %”, sostuvo el dirigente ante medios locales.

ESTADIO NACIONAL Y MONUMENTAL

Asimismo, el titular de la FPF detalló que, además de las ciudades de altura, también se contemplan el Estadio Nacional y el Estadio Monumental como sedes para los encuentros de la ‘bicolor’. Previamente, el director de Fútbol de la FPF junto a Mano Menezes visitaron el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, como parte de la planificación.