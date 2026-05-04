Alianza Lima se afianza en la cima: Los Chankas cayó 1-0 ante Garcilaso en Andahuaylas

El cuadro andahuaylino sufrió su segunda derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2026 y quedó a tres puntos del líder Alianza Lima.

Los Chankas perdió 1-0 frente a Deportivo Garcilaso en la ciudad de Andahuaylas por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, resultado que favorece directamente a Alianza Lima en la lucha por el primer lugar del campeonato. El equipo local no logró imponer condiciones en casa y volvió a tropezar en un momento clave del certamen.

El único gol del compromiso llegó en el segundo tiempo. A los 51 minutos, Beto da Silva apareció con un certero cabezazo para vencer la resistencia defensiva de Los Chankas y darle la victoria al conjunto cusqueño, conocido como el ‘Rico Garci’.

Con esta derrota, Los Chankas sumó su segunda caída consecutiva en el torneo, lo que le impide mantenerse en la cima. El equipo ‘guerrero’ se quedó con 29 puntos en el segundo lugar, ahora a tres unidades de Alianza Lima, que se consolida como líder en solitario del Apertura.

LOS PRÓXIMOS PARTIDOS

En la próxima jornada, Los Chankas visitará a Cusco FC con la obligación de recuperarse, mientras que Deportivo Garcilaso, que alcanzó el undécimo puesto con 16 puntos, jugará como local ante Alianza Atlético en busca de seguir escalando posiciones.