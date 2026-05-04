Representante de Jorge Fossati responde a Franco Velazco: “Jamás pidió el doble de sueldo”

Pablo Betancur negó que el técnico haya exigido aumento salarial o beneficios para renovar con Universitario y acusó al administrador crema de faltar a la verdad.

Pablo Betancur, agente de Jorge Fossati, rechazó las declaraciones de Franco Velazco sobre supuestas exigencias del técnico para continuar en Universitario de Deportes. En diálogo con el programa Fútbol Satélite, el representante aseguró que lo dicho por el directivo no es cierto y adelantó que recurrirán a la vía legal.

Betancur negó tajantemente que Fossati haya solicitado un aumento de sueldo, un auto de alta gama o pasajes en primera clase como condiciones para renovar su vínculo con el club. “Velazco faltó a la verdad. Primero haremos una conferencia de prensa para aclarar todo y luego iremos por la vía legal, porque no se pueden afirmar tres mentiras”, manifestó.

Asimismo, remarcó que el entrenador mantiene un fuerte vínculo con la institución crema y que nunca planteó exigencias fuera de lo razonable. “El profesor tiene un gran cariño por Universitario, pero jamás pidió el doble de sueldo, y eso lo tenemos por escrito. Tampoco solicitó beneficios adicionales”, añadió.

RESPONSABILIZÓ A VELAZCO

En otro momento, el representante sostuvo que Fossati no renunció al club y responsabilizó a Velazco por su salida. Según indicó, la decisión fue tomada por la administración y posteriormente generó un mayor gasto tras la destitución del técnico Rabanal. Finalmente, señaló que las condiciones planteadas eran negociables y que pudieron resolverse rápidamente con la participación de Jean Ferrari.