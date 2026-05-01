Se confirma la Copa de la Liga peruana con clubes de primera y segunda división

El certamen se disputará en diversas ciudades del país, con el objetivo de descentralizar el fútbol profesional.

El regreso de competiciones mixtas entre la Liga 1 y la Liga 2 marca un nuevo capítulo en el fútbol peruano. La Liga Profesional de Fútbol anunció el lanzamiento oficial de la Copa Caliente de la Liga.

De acuerdo con el comunicado, un total de 34 equipos de ambas categorías competirán por el título en un formato que estuvo ausente durante varios años y cuyo retorno promete elevar el nivel de competitividad entre los clubes.

REGRESO DEL TORNEO

Según lo informado por la Federación Peruana de Fútbol, este torneo tiene como objetivo fomentar la descentralización y la integración deportiva, permitiendo que clubes e hinchas de todo el país accedan a partidos de alto nivel.

Asimismo, el certamen se disputará en 24 ciudades del país y busca llevar el fútbol a diversas regiones, con la participación de equipos representativos tanto de la capital como del interior.

INICIO DEL TORNEO

La Copa Caliente de la Liga tiene previsto disputarse entre junio y noviembre bajo un formato de fase de grupos, lo que permitirá que clubes de primera y segunda división se enfrenten en igualdad de condiciones desde la etapa inicial.