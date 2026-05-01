¡Sin apuros! Universitario se tomará su tiempo para elegir DT

A raíz de la reciente victoria ante Nacional de Montevideo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, resultado que mantiene al equipo en la lucha por clasificar a los octavos de final, desde la interna del club se pronunciaron sobre el momento actual.

En ese contexto, Franco Velazco, administrador del club, se refirió al presente del equipo y confirmó que se encuentran en la búsqueda de un nuevo comando técnico. Asimismo, aseguró que se viene realizando un trabajo minucioso para elegir al entrenador que asumirá la dirección del equipo durante el resto de la temporada.

NUEVO DT PARA UNIVERSITARIO

Asimismo, Franco Velazco aseguró que mantiene su confianza en Jorge Araujo para dirigir los próximos encuentros; sin embargo, reiteró que el club continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador para lo que resta de la temporada. “Nosotros confiamos planamente en ‘Coco’ Araujo, él va a dirigir el partido contra Juan Pablo II. La idea es tomarnos el tiempo prudencial, sin que esto signifique que estamos a paso de tortuga; al contrario, tenemos que apurarnos, pero también ser ponderados para tomar la decisión correcta”, sostuvo.

Asimismo, Franco Velazco indicó que aún no existe una fecha definida para anunciar al reemplazante de Javier Rabanal; sin embargo, remarcó que el técnico que asuma el cargo tendrá como principal objetivo alcanzar el tetracampeonato. “Una de la llave fundamental para lograr el tetracampeonato es tener un comando técnico que nos permita sostener este proyecto hasta fin de año. No tenemos hoy un plazo para hablar de tiempos, pero cuando tenga cerrado el tema del técnico ustedes van a estar debidamente informados”, indicó.

JORGE ARAUJO NO SEGUIRÁ COMO TÉCNICO

Por otro lado, aseguró que están en busca de otro comando técnico que reemplace las funciones de Jorge Araujo. “Nosotros conversamos con Jorge Araujo y le hicimos saber que esta administración está buscando un comando técnico. ‘Coco’ Araujo es de la casa y forma parte de esta institución. Hemos recibido la mejor predisposición de su parte para acompañarnos en los próximos partidos mientras podamos culminar con el proceso de búsqueda y designar al nuevo comando técnico que acompañará esta campaña en lo que resta del 2026”, concluyó.