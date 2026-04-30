¡Preocupación en Uruguay! De Arrascaeta sufrió fractura de clavícula y podría perderse el Mundial

El volante de Flamengo se lesionó en la Copa Libertadores y deberá ser operado. Su recuperación genera incertidumbre en la selección uruguaya.

El futbolista Giorgian De Arrascaeta encendió las alarmas en su país tras sufrir una fractura de clavícula en el partido entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores. La lesión genera preocupación en la Selección de Uruguay, ya que podría dejarlo fuera del Mundial 2026.

El club brasileño confirmó el diagnóstico médico y detalló que el mediocampista será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. El tiempo de recuperación será clave para determinar si el jugador de 31 años llega en condiciones al torneo que iniciará el 11 de junio.

La lesión de Giorgian De Arrascaeta ocurrió a los 21 minutos del encuentro, cuando De Arrascaeta cayó sobre su hombro derecho tras disputar un balón con el futbolista Ezequiel Piovi. Tras recibir atención médica, abandonó el campo visiblemente afectado por el dolor.

BIELSA PREOCUPADO

Desde el entorno del equipo brasileño, su compañero Agustín Rossi lamentó lo sucedido y expresó su respaldo. En tanto, el comando técnico liderado por Marcelo Bielsa sigue de cerca la evolución del jugador, considerado una pieza clave en el esquema de la ‘Celeste’.