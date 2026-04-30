Jorge Fossati pidió doble sueldo y autos de alta gama para continuar en Universitario

No se quedó callado. El administrador provisional de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se pronunció con firmeza sobre la salida del técnico Jorge Fossati y las razones que impidieron su continuidad en el equipo tras la temporada pasada. En una conferencia de prensa, expresó las situaciones que llevaron a la salida del técnico uruguayo.

Tras la victoria por 4-2 frente a Club Nacional de Football por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental, el dirigente deportivo señaló que en los últimos meses existieron mensajes indirectos del estratega con comentarios críticos hacia la institución, lo que terminó por desgastar la relación.

El dirigente detalló que durante las negociaciones para renovar contrato, Fossati habría planteado exigencias que el club consideró excesivas, como duplicar su salario, contar con autos de alta gama, viajes en primera clase y participación en decisiones administrativas. Según explicó, estas condiciones iban en contra de la política institucional de la ‘U’.

DESCARTÓ SU REGRESO

Finalmente, Velazco descartó cualquier posibilidad de retorno del técnico uruguayo y aseguró que el club prioriza su proyecto por encima de nombres individuales. Además, confirmó que Jorge Araujo no continuará al frente del primer equipo y que la directiva ya trabaja en la contratación de un nuevo entrenador con experiencia para lo que resta de la temporada.