¡Se metió en la pelea! Universitario gana a Nacional y revive en la Libertadores

El cuadro crema logró una remontada clave ante Nacional y se mantiene con vida en la lucha por clasificar a la siguiente fase del torneo continental.

Una victoria más que necesaria para Universitario de Deportes, que venció 4-2 a Nacional de Uruguay por la tercera fecha de la Copa Libertadores y forzó un triple empate en el Grupo B.

El encuentro, disputado en el Estadio Monumental, permitió al conjunto crema reavivar sus opciones de clasificación a la siguiente fase, dejando momentáneamente de lado la crisis deportiva que venía atravesando.

PARTIDO DE MUCHAS EMOCIONES

El primer golpe de la noche lo dio Nacional, que abrió el marcador a los 12 minutos mediante un penal, tras un mano a mano con José Carabalí. Maxi Gómez se encargó de convertir desde los doce pasos, dejando sin reacción a Universitario de Deportes.

Tras el gol, Nacional tomó el control del partido y sometió al conjunto crema. Sin embargo, a los 34 minutos, Lucas Rodríguez fue expulsado tras cometer una falta sobre Alex Valera, lo que provocó la reacción del equipo local.

UNIVERSITARIO REMONTÓ EL PARTIDO

El empate del cuadro crema llegó a los 40 minutos por intermedio de Fara, desatando la ilusión en Universitario de Deportes.

Ya en el complemento, Maxi Silvera volvió a adelantar a Nacional a los 71 minutos, tras aprovechar un rebote de Miguel Vargas. Sin embargo, la reacción crema no tardó en llegar y, a los 81’, Lisandro Alzugaray marcó de cabeza para igualar nuevamente el marcador.

Finalmente, a los 91 minutos, José Carabalí selló la victoria con el cuarto tanto, asegurando el triunfo del conjunto crema.