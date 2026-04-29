Catriel Cabellos tras su gol con Sporting Cristal en la Libertadores: “Sé que estoy en deuda”

Catriel Cabellos vivió una noche especial en la victoria de Sporting Cristal por 2-0 ante Junior de Barranquilla por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026. El mediocampista fue el encargado de sellar el triunfo con el segundo tanto y protagonizó una celebración cargada de emoción, que terminó en lágrimas.

Tras el pitazo final, el volante de 21 años habló con la prensa y no ocultó su sentir. Lejos de quedarse solo con la alegría del gol, mostró una postura autocrítica sobre su rendimiento. “Vengo trabajando hace mucho. Esto quiero dedicárselo a mi familia y a la hinchada. Sé que estoy en deuda porque no he podido mostrar mi mejor versión”, expresó.

Cabellos dejó en claro que este tanto representa más que una simple anotación, ya que marca un punto de quiebre en su temporada. El futbolista ha atravesado un periodo irregular, afectado también por una lesión, pero aseguró que trabaja para recuperar su nivel. “Sé que poco a poco voy a sacar lo mejor de mí, para el equipo y para el club”, añadió.

TRABAJO COLECTIVO

Más allá de lo individual, el mediocampista destacó el esfuerzo colectivo del equipo ‘celeste’, que consiguió un triunfo clave en el torneo continental. Asimismo, remarcó que la victoria servirá como impulso anímico para mejorar en el campeonato local, donde los resultados no han sido los esperados. “El equipo llega motivado y vamos a seguir trabajando para demostrar de lo que estamos hechos”, concluyó.