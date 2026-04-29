Cambio estratégico: Perú apostará por la altura en sus partidos

La selección peruana evalúa disputar partidos en ciudades de altura como parte de una estrategia para sacar ventaja en las Eliminatorias.

Un cambio importante se avecina para la Selección Peruana de Fútbol, luego de que el entrenador Mano Menezes confirmara que no solo Lima será sede de los partidos de la bicolor por las Eliminatorias Sudamericanas.

En ese sentido, la Federación Peruana de Fútbol viene realizando inspecciones en distintos estadios del país. Una de las sedes consideradas es Cusco, con el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, mientras aún se espera definir el segundo escenario deportivo.

DECLARACIONES DEL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN

El técnico brasileño Mano Menezes acompañó a la comitiva que viajó a Puno con el objetivo de conocer y evaluar posibles sedes donde la Selección Peruana de Fútbol pueda disputar sus próximos encuentros. “Fuimos bien recibidos. Hemos estado realizando un trabajo de observación, recolectando datos importantes, y con ello tomaremos las decisiones que correspondan”, indicó Menezes.

Además, indicó que se supervisaron las instalaciones del Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, así como del Estadio Guillermo Briceño Rosamedina. "Fuimos tanto al Altiplano como a Juliaca. Teníamos programado visitar ambos lugares, ya contamos con los datos y estamos contentos con lo realizado en este viaje", agregó.

PARTIDOS EN ALTURA

Por otro lado, el estratega Mano Menezes confirmó que no solo se disputarán partidos de Eliminatorias en Lima, sino también en ciudades de altura del país. . "Nosotros vamos a jugar en la altura. Ya está confirmado que jugaremos en Lima y también en la altura. Aún evaluamos las sedes: tenemos cuatro opciones, los dos estadios de Lima, el Estadio Garcilaso y una cuarta sede por definir", concluyó.