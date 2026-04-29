¡Gran victoria en Matute! Cristal derrota a Junior y se adueña de la punta en la Libertadores

El cuadro celeste aprovechó la superioridad numérica y fue contundente en el segundo tiempo, sumando tres puntos vitales que lo colocan en la cima del Grupo F.

Con paso firme hacia los octavos de final de la Copa Libertadores, Sporting Cristal venció 2-0 a Junior de Barranquilla en Lima, logrando un resultado clave de cara a la siguiente fase del torneo.

El encuentro, disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, permitió al conjunto celeste consolidarse como líder de su grupo y ubicarse en zona de clasificación.

CRISTAL FIRME A OCTAVOS DE FINAL

En un partido de alta intensidad, un error del cuadro colombiano le costó la expulsión a los 21 minutos al defensor Jermein Peña, lo que obligó a Junior de Barranquilla a replantear su esquema.

El segundo tiempo fue clave para Sporting Cristal. A los 53 minutos, Gonzales abrió el marcador tras recibir un preciso pase, previamente controlado de pecho por Ibérico, desatando la euforia de los hinchas.

VICTORIA Y PUNTEROS DE GRUPO

La reacción de Junior de Barranquilla no se hizo esperar. Su entrenador realizó variantes que le dieron mayor intensidad al equipo, que pasó a ser protagonista en varios pasajes del encuentro. Sin embargo, en los minutos de descuento, Catriel Cabellos selló el triunfo tras una destacada acción individual.

De esta manera, Sporting Cristal se ubica como líder del Grupo F con 4 puntos y se perfila como un firme candidato a avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.