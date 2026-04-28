¡Partido memorable! PSG venció 5-4 al Bayern por la ida de la semifinal de la Champions League

El equipo de Luis Enrique se impuso en un duelo lleno de goles y emociones ante el Bayern Múnich, dejando abierta la serie de cara a la vuelta en Alemania.

El Paris Saint-Germain derrotó 5-4 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, en un encuentro vibrante disputado en el Parque de los Príncipes. El conjunto parisino logró una ventaja mínima en una eliminatoria que quedó completamente abierta.

El partido comenzó con intensidad y fue el cuadro alemán el que golpeó primero con un tanto de Harry Kane a los 17 minutos. Sin embargo, la reacción del PSG no tardó en llegar gracias a Khvicha Kvaratskhelia (25’) y João Neves (34’), quienes remontaron el marcador. Antes del descanso, Ousmane Dembélé amplió la ventaja desde el punto de penal, aunque Michael Olise había igualado momentáneamente para los bávaros.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Luis Enrique mostró su mejor versión ofensiva y parecía sentenciar el encuentro con un doblete de Kvaratskhelia (57’) y Dembélé (59’), que colocaron un 5-2 contundente. No obstante, el Bayern reaccionó con goles de Dayot Upamecano (66’) y Luis Díaz (69’), devolviendo la incertidumbre al marcador en los minutos finales.

AHORA SE JUGARÁ EN ALEMANIA

Con este resultado, el PSG llega con una ligera ventaja al partido de vuelta, que se disputará el 6 de mayo en el Allianz Arena. Ambos equipos buscarán sellar su clasificación a la final en un duelo que promete repetir la intensidad y el espectáculo de esta primera semifinal.