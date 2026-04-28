¡Fuerte mensaje! Corzo pide autocrítica tras derrota crema

El capitán crema pidió asumir responsabilidades tras la derrota y el mal momento del club que complica el Apertura.

La difícil situación que atraviesa Universitario de Deportes ha impactado en el ánimo del plantel. El cuadro crema perdió su invicto como local en el campeonato peruano tras caer 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana.

El encuentro, disputado en el Estadio Monumental, dejó una imagen preocupante ante su hinchada, ya que el resultado complica seriamente sus opciones de pelear el Torneo Apertura, certamen que había conquistado en temporadas recientes.

Al término del partido, el capitán Aldo Corzo fue el encargado de declarar ante la prensa, dejando un mensaje crítico dirigido a todos los integrantes del plantel.

PALABRAS DEL CAPITÁN CREMA

El referente de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, hizo un llamado a la reflexión a sus compañeros y pidió realizar un análisis profundo sobre los aspectos en los que vienen fallando. "El momento no es bueno, creo que cada uno debe verse así mismo, no solamente los jugadores, sino todos, eso es lo que yo pienso. Hay que seguir trabajando para salir este momento", declaró a Liga 1 Max.

Asimismo, Aldo Corzo fue autocrítico con el planteamiento del equipo y respaldó el malestar de la hinchada que acudió a apoyarlos. “Obviamente no hicimos un buen partido, eso está claro. Perder de local duele mucho y le pido perdón a los hinchas que nos vinieron a ver. Hay que ser autocríticos en este momento y salir de este momento”, indicó.