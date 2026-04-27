Universitario pierde en casa y queda fuera de la lucha por el Apertura

El cuadro crema pagó caro sus errores en el segundo tiempo y cayó ante Alianza Atlético, resultado que lo aleja definitivamente de la lucha por el campeonato.

Un duro golpe para Universitario de Deportes, que cayó 2-1 ante Alianza Atlético de Sullana, resultado que lo deja sin opciones en la recta final del Torneo Apertura.

El encuentro, disputado en el Estadio Monumental, fue parejo durante la primera mitad, donde ambos equipos carecieron de ocasiones claras de gol. Sin embargo, en el segundo tiempo llegaron los tantos y se consumó la derrota del cuadro crema, dejando sin reacción a su hinchada.

SEGUNDO TIEMPO LAPIDARIO

Al inicio del segundo tiempo, el equipo piurano abrió el marcador con un tanto de Robaldo, quien aprovechó un balón suelto y, con un potente remate de zurda, puso el 1-0 para el cuadro visitante, silenciando el Monumental.

Sin embargo, la reacción del cuadro crema no tardó en llegar. A los 51 minutos, Edison Flores marcó el empate tras un centro de Carabalí y una mala intervención de la defensa rival. El popular “Orejas” definió con un derechazo para poner la igualdad en el marcador.

SE QUEDÓ SIN CHANCES EN EL APERTURA

El tanto de la victoria para Alianza Atlético llegó a los 56 minutos, tras un error en salida de Williams Riveros, que dejó el balón a Valentín Robaldo. El atacante jugó en pared con un compañero y, tras recibir nuevamente el esférico, definió ante la salida de Miguel Vargas para sellar el 2-1.

Tras esta acción, Universitario intentó por todos los medios encontrar el empate; sin embargo, fue el cuadro visitante el que generó las ocasiones más claras para ampliar la ventaja. Con este resultado, el equipo crema quedó contra las cuerdas y sin posibilidades de luchar por el Torneo Apertura, manteniéndose en el cuarto lugar de la tabla.