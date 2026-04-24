Jorge Fossati define su futuro y crece la expectativa en Universitario de Deportes

La salida de Javier Rabanal puso sobre la mesa varios nombres en Universitario de Deportes. Uno de ellos fue Jorge Fossati, un viejo conocido que ya supo consagrarse campeón con el cuadro crema y cuyo posible regreso generó expectativa entre los hinchas.

Sin embargo, según información de medios uruguayos, su retorno no se concretaría en este momento, ya que Fossati se encuentra en conversaciones con Liverpool, equipo interesado en contar con sus servicios para lo que resta de la temporada.

NO VOLVERÁ A UNIVERSITARIO

Según informó el periodista Federico Buysan en el programa De fútbol se habla de DSports Uruguay, Jorge Fossati ya habría llegado a un acuerdo para dirigir a Liverpool. "Bueno, yo creo que la información a esta hora es que está a punto de cerrarse el acuerdo para que Jorge Fossati sea el técnico de Liverpool. Hubo una reunión en las últimas horas entre José Luis Palma y el entrenador. Obviamente que hay acuerdo deportivo; es el nombre que quería Palma. Y bueno, se dio después de algunos días de buscarse esa reunión”, indicó.

Además indicó que solo faltarían detalles mínimos para que se concrete su llegada. “Falta simplemente, que no es un dato menor, pero me imagino por los perfiles de ambas partes que no debería ser el inconveniente principal, la propuesta económica. O sea, hablaron de la parte deportiva, falta el acuerdo económico, pero está dado todo. Por lo menos el entendimiento, las bases, la señal institucional, lo que fue esa reunión, la química incluso de la charla. Este, como para que, bueno, de alguna manera, el 'Flaco' Fossati vuelva al fútbol uruguayo, sea técnico de Liverpool y asuma la próxima semana”, agregó.

NUEVO ENTRENADO PARA LIVERPOOL

Por otro lado, el periodista afirmó que Fossati iniciará sus funciones la próxima semana de concretarse la negociación. “Este fin de semana va a dirigir Gustavo Ferrín, y si esto se cierra con el paso de las horas, mañana viernes o el próximo sábado, la semana que viene Fossati asumiría como técnico", concluyó.