Gobierno garantiza la realización de Lima 2027 tras transferencia millonaria

El Perú se alista para recibir nuevamente a los mejores atletas del continente en Lima 2027. con una inversión permitirá fortalecer la organización y preparación de los deportistas nacionales. .

En 2027, el Perú se prepara para recibir nuevamente uno de los eventos deportivos más importantes del continente: los Juegos Panamericanos Lima 2027. Al igual que en 2019, Lima será la sede de esta competencia.

En ese contexto, el Gobierno peruano, a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD), autorizó una transferencia de 6.5 millones de dólares para garantizar la adecuada organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

Estos recursos serán distribuidos entre diversas entidades con el objetivo de avanzar en la planificación del evento y fortalecer la preparación de los deportistas, buscando una destacada participación nacional.

DINERO DESTINADO

Del monto total asignado para los Juegos Panamericanos Lima 2027, 2.5 millones de dólares fueron destinados a Panam Sports, con el fin de cumplir los compromisos internacionales asumidos para la organización de este importante evento.

Asimismo, 4 millones de dólares fueron asignados al Comité Paralímpico de las Américas (APC), con el objetivo de garantizar una adecuada organización y reafirmar el compromiso del país con el deporte inclusivo y de alto rendimiento.

UN GRAN EVENTO EN LIMA

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto, reuniendo a atletas de todo el continente en 38 disciplinas. Por su parte, los Juegos Parapanamericanos Lima 2027 se disputarán del 20 al 29 de agosto, consolidando la participación del deporte inclusivo en la región.