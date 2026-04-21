¡Fin de ciclo! Rabanal deja de ser DT de Universitario

Las derrotas en la Copa Libertadores y la Liga 1 marcaron la salida de Javier Rabanal del cuadro crema.

Los malos resultados terminaron por sentenciar la continuidad de Javier Rabanal al mando de Universitario de Deportes. El técnico español no logró revertir el complicado momento que atraviesa el conjunto crema.

Las dos derrotas consecutivas en la Copa Libertadores y en la Liga 1 habrían sido determinantes para tomar esta decisión, dejando a la “U” en una situación delicada tanto a nivel internacional como en la lucha por el Torneo Apertura.

EL ADIÓS DE RABANAL

Tras su arribo a la capital luego de la derrota en Arequipa contra Melgar, el entrenador español indico que sus números son mejores que los del año pasado. "Por ahora, hemos perdido menos puntos de lo que se perdieron la temporada pasada en el Apertura: fueron tres derrotas y tres empates. Por ahora, no llegamos a esos números, hemos tenido un fixture complicado", indicó.

Asimismo, aseguró que no tomará decisiones apresuradas y destacó el desempeño del equipo en la tabla de posiciones. "No vamos a tomar ninguna decisión apresurada. Vamos a tomarnos el tiempo suficiente. Está complicado y sin dudas que no hemos quedado bien en la tabla", agregó.

NÚMEROS BAJO EL BUZO CREMA

Por otro lado, el técnico español deja a Universitario de Deportes en el cuarto puesto del Torneo Apertura, con 18 puntos, a ocho unidades del líder Los Chankas FC. En lo que respecta a la Copa Libertadores, el cuadro crema se ubica en el último lugar del Grupo B con apenas una unidad.