Los Chankas derrotó a Atlético Grau y continúa en la cima del campeonato

El cuadro de Andahuaylas consolida su buen momento y se afianza en la cima del campeonato tras derrotar a Atlético Grau.

El buen momento de Los Chankas FC no pasa desapercibido. Tras derrotar 2-0 a Atlético Grau por la fecha 11 del Torneo Apertura, el equipo se consolidó como líder absoluto de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

Los “Guerreros Chankas”, motivados por sus recientes resultados, superaron sin mayores dificultades al conjunto piurano, que no encontró respuestas para revertir el marcador y condicionándose en la parte final de la tabla.

RESULTADO CONTUNDENTE

El partido quedó prácticamente sentenciado en el primer tiempo, donde el cuadro local mostró una gran efectividad. El primer gol llegó a los 34 minutos por intermedio de Gonzalo Rizzo, y poco después, a los 42’, Carlos Pimenta anotó el segundo tanto que terminó por definir el encuentro.

Gracias a este resultado, Los Chankas FC se mantiene como líder con 26 unidades, seguido por Alianza Lima y Cienciano, con 23 y 19 puntos respectivamente. Precisamente, ante este último rival se medirá en la próxima fecha en un duelo clave para sus aspiraciones.