¡Polémica en la Libertadores! Cristal cae por penal discutido ante Palmeiras

La polémica decisión arbitral condicionó el resultado y dejó sin puntos a Sporting Cristal en Brasil.

Tras un partido muy disputado en São Paulo, Sporting Cristal no pudo sostener el empate y terminó cayendo 2-1 ante Palmeiras por la Copa Libertadores. El encuentro estuvo marcado por diversos momentos clave, entre ellos el gol número 500 del conjunto brasileño en el certamen y un penal muy polémico en contra del cuadro rimense.

Sporting Cristal, que había comenzado en desventaja, logró igualar el marcador y parecía encaminarse a un empate; sin embargo, un discutido penal en los minutos finales terminó inclinando el resultado a favor del equipo local, cambiando el panorama en el Grupo F.

UN INTENSO PARTIDO

Los primeros minutos fueron de alta intensidad para Sporting Cristal, ya que Palmeiras lo acorraló en su área, aunque sin lograr marcar diferencias en el inicio. Sin embargo, a los 27 minutos, Murilo Cerqueira abrió el marcador para el conjunto local.

Antes del descanso, a los 41 minutos, llegó el empate para el cuadro celeste por intermedio de Juan Cruz González, quien anotó tras un centro de Irven Ávila.

VICTORIA CON POLÉMICA

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate y que Cristal rescataría un punto importante en la Copa Libertadores, una jugada polémica cambió el rumbo del partido. Se sancionó un penal en el área celeste que fue cuestionado por jugadores e hinchas, al ser considerado inexistente.

Tras la revisión en el VAR, el árbitro decidió ratificar la falta y cobrar la pena máxima, generando controversia. Asimismos, el encargado de ejecutar fue José Manuel López, quien convirtió desde los doce pasos a los 80 minutos, sentenciando el encuentro a favor de Palmeiras.