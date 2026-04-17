¡Ruge el ‘Papá’! Cienciano gana 2-0 y lidera la Sudamericana

Con goles de Garcés y Hohberg, Cienciano se hizo fuerte en Cusco e impuso condiciones.

Contundente victoria de Cienciano, que se coloca en lo más alto del Grupo B de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Academia Puerto Cabello en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Este resultado no solo posiciona al conjunto cusqueño como líder de su grupo, sino que también representa un paso firme en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo. El equipo busca repetir actuaciones destacadas a nivel internacional, donde ya supo consagrarse campeón en el pasado.

SE HIZO FUERTE EN EL CUSCO

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo impuso condiciones desde el inicio del encuentro, logrando un juego dinámico y ofensivo que les ayudo a abrir el marcador a los 12 minutos gracias al delantero Carlos Garcés.

Durante el resto del primer tiempo y el inicio del complemento, Cienciano generó varias ocasiones para ampliar la ventaja. Finalmente, a los 78 minutos, Alejandro Hohberg apareció con un remate colocado para sentenciar el partido.

PRÓXIMO PARTIDO

Cienciano recibirá a Atlético Mineiro por la tercera jornada de la Copa Sudamericana el próximo 29 de abril. Ese mismo día, Juventud se enfrentará como local a Academia Puerto Cabello, en otro duelo clave del grupo.