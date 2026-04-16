Sporting Cristal cayó 2-1 ante Palmeiras por un penal polémico en la Libertadores

El cuadro celeste luchó hasta el final, pero un penal cobrado vía VAR definió el partido a favor del equipo brasileño.

Luchó hasta el final, pero no pudo conseguir un buen resultado. Sporting Cristal cayó 2-1 ante Palmeiras por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026, en un partido que se resolvió en los minutos finales tras un polémico penal sancionado con ayuda del VAR.

El conjunto brasileño dominó los primeros minutos y logró adelantarse con un gol de Murilo, quien marcó de cabeza tras un tiro de esquina, alcanzando además el gol número 500 de su equipo en la historia del torneo. Sin embargo, cuando parecía que el dominio se traduciría en una ventaja mayor, el cuadro rimense reaccionó antes del descanso.

El empate llegó gracias a una espectacular volea del lateral argentino Juan González, quien convirtió un centro de Irven Ávila en un golazo imposible para el arquero rival. En el segundo tiempo, Cristal resistió los ataques y tuvo opciones claras para ponerse en ventaja.

PENAL POLÉMICO

No obstante, en la recta final, el VAR intervino para sancionar un discutido penal a favor de Palmeiras, que fue convertido por el delantero argentino José Manuel López. Pese a ello, Sporting Cristal buscó el empate hasta el último minuto, pero no logró concretar sus ocasiones y terminó sumando una derrota que deja sensaciones encontradas.