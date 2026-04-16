Universitario define salida de Gassama y alista a su sustituto

Tras la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, uno de los jugadores más cuestionados ha sido el delantero Sekou Gassama, quien ha mostrado un bajo rendimiento en lo que va de la temporada.

Ante este panorama, Universitario de Deportes estaría evaluando la posibilidad de rescindir su vínculo con el atacante senegalés al término del Torneo Apertura, debido a su baja efectividad, situación que ha generado malestar entre la hinchada crema

GASSAMA NO VA MÁS

Según información del periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, el ciclo del delantero de 30 años, Sekou Gassama, llegaría a su fin al término del Torneo Apertura. Esta decisión respondería a su bajo rendimiento, no solo en la Copa Libertadores, sino también en la Liga 1.

Además indicó que esta decisión ya se venía evaluando con anterioridad. “No tiene que ver con lo hecho ayer (…). No es que lo van a sacar ahora mismo. Esto lo hemos venido contando hace varios días. En la 'U' hay un convencimiento de que Gassama no va a continuar apenas termine el Apertura. Hay un respeto y un respaldo al profesional, pero en la ‘U’ son conscientes de que deben de tomar decisiones”

PRÓXIMO REEMPLAZO

Por otro lado, la salida del delantero obligará a Universitario a reforzarse con miras al Torneo Clausura, asimismo el cuadro merengue ya habría definido al delantero que ocuparía ese lugar. “En la 'U' no tienen dos opciones, tienen una. Tienen un nombre claro, contundente, que juega en Sudamérica. No va a venir de otro lado, tiene contrato. Tienen que ver cómo sacarlo, pero ya hicieron saber su intención de fichar a este jugador. Todavía no puedo decir el nombre porque tiene que avanzar”