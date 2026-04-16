Universitario registra números negativos y crecen las dudas sobre Rabanal

La derrota ante Coquimbo Unido agrava la crisis de Universitario de Deportes y aumenta la presión sobre Rabanal.

La derrota sufrida este último martes en la fase de grupos de la Copa Libertadores ha colocado a Universitario de Deportes en una incómoda posición, ubicándolo en el último lugar de la tabla y complicando seriamente sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

La caída ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental ha generado preocupación y molestia entre los hinchas cremas, quienes apuntan como principal responsable al técnico Javier Rabanal.

Ante este panorama, el conjunto crema deberá buscar una reacción en su próxima presentación como visitante frente a Nacional de Uruguay, equipo que actualmente lidera la tabla de posiciones del grupo.

DURO INICIO EN LA COPA

El Universitario de Deportes no logró mostrar su mejor versión ante Coquimbo Unido, resultado que permitió al conjunto chileno sumar cuatro puntos, igualando a Nacional de Uruguay y complicando el panorama del cuadro crema en el certamen internacional.

Coquimbo, que llegaba en condiciones similares, consiguió una victoria clave que podría ser determinante en la lucha por el pase a los octavos de final.

ENTRENADOR CUESTIONADO

La victoria en el clásico ante Alianza Lima no fue suficiente para que Universitario de Deportes muestre un mejor nivel en el ámbito internacional, ya que desde ese entonces el equipo venia condicionado por un nivel regular en el torno local.

Asimismo, todas las miradas apuntan al técnico español Javier Rabanal, cuestionado por las decisiones tomadas y por no lograr plasmar con claridad su idea de juego en el equipo.