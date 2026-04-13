¿Nos vamos a la altura? Lozano deja en duda sede de Perú para Eliminatorias 2030

El técnico Renzo Revoredo asumió la responsabilidad tras la eliminación de la Selección Peruana Sub 17 y advirtió sobre la creciente brecha futbolística en la región.

Un nuevo rumbo se estaría planteando para la Selección Peruana de Fútbol, ante la posibilidad de disputar algunos partidos de Eliminatorias en ciudades de altura. Esta medida viene tomando fuerza y generando diversas opiniones en el entorno futbolístico.

Asimismo, el entrenador brasileño Mano Menezes no descartó la opción de jugar ciertos encuentros en provincias, considerando esta alternativa como parte de una estrategia para mejorar el rendimiento del equipo.

PRESIDENTE NO DESCARTA POSIBILIDAD

En declaraciones a Radio Ovación, el presidente Agustín Lozano señaló que esta medida se encuentra en evaluación y que no sería una decisión improvisada. “Es algo que ya lo venimos evaluando, lo hemos conversado con el técnico, con el director general y es muy probable que eso se dé. Si se concluye por la parte técnica que tiene que ser así, como presidente, apoyaré al 100 %”.

Esta medida también responde a lo señalado por el técnico brasileño Mano Menezes, quien respaldó la idea de aprovechar las ventajas geográficas del Perú como parte de la estrategia deportiva. "Vamos a estar decidiendo con la Federación para ver qué es lo bueno para los jugadores que tenemos. Hay que aprovechar las situaciones que pasan a ser virtudes importantes para el Perú. ¿Por qué si tenemos la disposición, no lo usamos? Tenemos algo que podemos agregar".

PROCESO FORMATIVO

Esta medida también responde a lo señalado por el técnico brasileño Mano Menezes, quien respaldó la idea de aprovechar las ventajas geográficas del Perú como parte de la estrategia deportiva. “Como Federación, hace más de tres años venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores. Estamos preparando un trabajo que será muy diferente, de manera obligatoria, en cuanto a los clubes profesionales, creo que estamos fallando por ahí. Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores, pero esto es una responsabilidad de todos los dirigentes de los clubes”