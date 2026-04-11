¡Nueva piel crema! Universitario presenta su segunda camiseta alterna

La nueva indumentaria, inspirada en la cultura chicha, busca representar la identidad popular del club y conectar con la pasión de su hinchada dentro y fuera de las canchas.

El tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, presentó su nueva indumentaria de cara a la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Libertadores, camiseta que ha sido bien recibida por los hinchas.

El lanzamiento fue anunciado a través de redes sociales, acompañado de un video en el que se observa a los jugadores del conjunto crema luciendo la llamativa camiseta durante una sesión de fotos.

CAMISETA INSPIRADA EN LA CULTURA CHICHA

El mensaje difundido a través de redes sociales destaca la intención de reflejar cultura y arte en el diseño de la nueva indumentaria. "Marcando el ritmo dentro y fuera de las canchas. La nueva camiseta del más grande y popular está inspirada la voz de la calle, la energía de la tribuna y la identidad de un pueblo que vive nuestra pasión"

Asimismo, se realizó una comparativa con la camiseta de la Selección Peruana, con la cual guarda cierto parecido. "Expresa una verdad construida con el tiempo: la supremacía de un club de jerarquía. Porque Universitario no solo ha hecho historia, ha impuesto su ritmo a lo largo de más de un siglo, dentro y fuera de la cancha"

ESENCIA DEL HINCHA CREMA

Por otro lado, Universitario de Deportes resalta la esencia de su fútbol y de su hinchada en esta nueva indumentaria. "Esta camiseta recoge esa esencia: la voz de la calle, la energía de la tribuna y la identidad de un pueblo que vive el fútbol como una expresión propia"