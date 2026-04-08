¡Golpe a la hinchada! Universitario jugará con 30% menos de aforo en tribuna sur

Comisión Disciplinaria sanciona al club crema por presuntos actos de racismo y reduce la capacidad de una de sus tribunas.

Tras disputar el partido contra UTC por la fecha 7 del Torneo Apertura, no solo dejó la victoria para Universitario de Deportes, sino también una sanción para su estadio, el club crema fue objeto de una medida disciplinaria que afecta su aforo.

La sanción, impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), establece la reducción del 30 % de la capacidad en la tribuna sur del Estadio Monumental.

Esta medida se aplicará en el próximo encuentro ante Deportivo Garcilaso. Según el informe arbitral, la sanción responde a presuntos actos de racismo por parte de la hinchada local.

SANCIÓN PARA UNIVERSITARIO

La sanción se hizo efectiva tras el informe del árbitro Michael Espinoza, quien consignó un acto de racismo por parte de la hinchada hacia uno de los jugadores del cuadro rival.

Por otro lado, la medida no solo contempla la reducción del aforo del estadio para Universitario de Deportes, sino también la imposición de una multa equivalente a 5 UIT (27,500 soles), además de la obligación de realizar una campaña en contra del racismo. "Ordenar Universitario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Único Disciplinario, que publique y mantenga difundida, a través de sus canales oficiales de redes sociales, una campaña institucional de rechazo al racismo bajo el mensaje “Basta al Racismo”, con una anticipación no menor de dos (2) días calendario previos a su siguiente partido en condición de local", se indica en la resolución.