Sport Boys anunció los fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco

El conjunto rosado refuerza su defensa con dos experimentados jugadores de la selección peruana para el Torneo Apertura.

Tras varias semanas de incertidumbre, el club Sport Boys hizo oficial la incorporación de dos refuerzos de jerarquía con los que buscará potenciar su zona defensiva en lo que resta de la Liga 1 Te Apuesto.

Mediante un anuncio en redes sociales, el conjunto rosado confirmó la llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco como nuevos jugadores, ambos con contrato hasta finales de 2026.

BIENVENIDA A SUS NUEVOS JUGADORES

Ambos jugadores fueron oficializados por el club rosado mediante un mismo post en sus redes sociales. "Bienvenido a ‘El Primer Campeón’. Miguel Trauco se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2026".

Según informó RPP, ambos jugadores, quienes llegan como agentes libres, se incorporarán a los entrenamientos del Sport Boys este 7 de abril, con la intención de debutar en la fecha 9 del Torneo Apertura.