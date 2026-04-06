Estadio de Matute seguirá clausurado: municipio de La Victoria rechazó solicitud de Alianza Lima

El municipio de La Victoria decidió mantener la clausura temporal del estadio de Matute pese a la medida cautelar presentada por Alianza Lima. Mediante una carta, la comuna rechazó el pedido y mantuvo la medida tomada tras la muerte de un hincha durante el banderazo del viernes 3 de abril.

Alianza Lima buscaba que se reabra el estadio de Matute para el encuentro que debe jugar Sporting Cristal por la Copa Libertadores ante la escuadra del Cerro Porteño de Paraguay. El partido está programado para el miércoles 8 de abril.

Con la decisión de la comuna victoriana, los celestes se quedaron sin estadio y deberán buscar inmediatamente un recinto. Según el documento edil, el club blanquiazul aún no subsana todas las observaciones que determinaron la clausura.

BUSCAN ESTADIO

Inicialmente, los rimenses registraron el Estadio Nacional como su primer escenario para dicho partido internacional. Pero luego de los dos conciertos multitudinarios de salsa y los daños a la infraestructura, el municipio de Lima cerró provisionalmente el recinto.

Otra alternativa de los bajopontinos fue el estadio de Matute, pero este también fue cerrado temporalmente. Una de las posibilidades que se baraja las últimas horas es que logren cambiar la sede al estadio Miguel Grau del Callao o jugar a puertas cerradas.