¡Se viene el clásico! Universitario y Alianza Lima afinan últimos detalles

Uno de los partidos más esperados del año está a pocos días de disputarse. Universitario de Deportes y Alianza Lima se medirán este sábado 4 de abril en el Estadio Monumental, en un encuentro que sacará chispas.

Por la novena jornada del campeonato se jugará un encuentro que siempre saca chispas y que, además, tendrá un condimento especial, el equipo que resulte ganador encaminará su rumbo hacia la conquista del Torneo Apertura 2026.

PARTIDO CLAVE

Para este partido, ambas escuadras llegan en contextos diferentes. Por un lado, Alianza Lima es líder del campeonato con 20 puntos, mientras que Universitario no atraviesa un buen momento bajo la dirección de Javier Rabanal, con quien solo ha podido sumar 15 unidades.

Asimismo, durante la fecha FIFA, el cuadro blanquiazul pudo recuperar a dos jugadores clave como Renzo Garcés y Fernando Gaibor. Por su parte, el conjunto crema disputó un partido amistoso ante Liga de Quito como parte de su preparación.

¿A QUÉ HORA JUEGAN?

El encuentro está fijado para arrancar a las 8:00 p.m. en Perú. En otros países, el horario varía: será a las 7:00 p.m. en México; a las 8:00 p.m. en Colombia, Ecuador y Miami; a las 9:00 p.m. en Venezuela y Bolivia; y a las 10:00 p.m. en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.