Ranking FIFA 2026: Perú se mantiene en la casilla 53 luego de sus últimos partidos

La Selección Peruana no logró escalar posiciones tras la última fecha FIFA y se mantiene fuera del top 50.

Tras los últimos partidos disputados en la fecha FIFA, la entidad actualizó el ranking de selecciones masculinas, en el que la selección peruana no presentó variación respecto a la clasificación anterior.

El debut de Mano Menezes en los encuentros ante Senegal y Honduras hizo que la ‘bicolor’ se mantenga en el puesto 53, luego de la derrota frente a Senegal y el empate ante Honduras.

OCTAVA MEJOR SELECCIÓN DE SUDAMÉRICA

Perú se ubica en el puesto ocho del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por detrás de Argentina (3), Brasil (6), Colombia (13), Uruguay (17), Ecuador (23), Paraguay (40) y Venezuela (49).

De manera que la "bicolor" solo supera a Chile (54) y Bolivia (76), pese a que esta última disputó el repechaje rumbo al Mundial 2026.