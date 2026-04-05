Mano Menezes se pronuncia tras empate de Perú frente a Honduras

El técnico de la Selección Peruana señaló que faltó madurez para cerrar el partido y mostró preocupación de cara a los siguientes partidos.

Tras el amargo empate 2-2 de la selección peruana ante su similar de Honduras, quedó un sinsabor entre los hinchas, ya que la victoria estuvo muy cerca y se escapó en los últimos minutos del encuentro.

Asimismo, el entrenador de la bicolor, Mano Menezes, analizó el encuentro y lo calificó como un resultado justo por cómo se desarrolló el partido. Además, explicó que este desenlace responde a ciertos errores defensivos y a la falta de eficacia en momentos clave, aspectos que aún vienen trabajando en este segundo compromiso bajo su dirección.

UN JUSTO EMPATE

Además, Mano Menezes hizo un mea culpa sobre el desempeño de su equipo, al reconocer la falta de madurez para cerrar el resultado y evitar que el rival sacara provecho en los minutos finales. "Tenemos que aprender a cerrar los partidos, porque nos ha faltado madurez para cerrar el partido, así como quizá también un poco de fuerza, tenemos que aprender a administrar mejor las fuerzas", indicó.

Asimismo, resaltó el protagonismo de su equipo durante gran parte del encuentro y, a su vez, reconoció el buen desempeño del rival, que supo aprovechar sus oportunidades para alcanzar el empate. "El equipo en la primera parte asumió el protagonismo, salió a construir y logró generar buenas ocasiones y eso es lo que queremos. Honduras hizo lo suyo y lo considero un resultado justo. Estamos en el inicio del camino y todavía tenemos muchas cosas que mejorar", agregó.

PREOCUPACIÓN EN EL PRÓXIMO RIVAL

Por otro lado, a raíz de este resultado, Menezes mostró preocupación de cara al partido contra España en el mes de junio. "Me causa mucha preocupación enfrentar a España. Tenemos dos juegos, no sabemos el primero antes de España. Mi ilusión es construir un Perú que de aquí a dos años o tres años tenga capacidad de enfrentar esos adversarios (Senegal y España) de otra manera", concluyó.