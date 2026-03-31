Perú empató 2 - 2 con Honduras en partido amistoso internacional por fecha FIFA

90 + 5’ Fin del partido

90 + 3’ Gol de Honduras

58’ Gol peruano, Jairo Vélez

48’ Cambios en Perú, entran Huamán, Carrillo, Noriega y Gruber. Salieron Sonne, Yotún, Castillo y Araujo.

45’ Se inició el segundo tiempo.

Fin del primer tiempo

43’ Gol de Honduras, anota Luis Palma

36’ Bien Perú para neutralizar los intentos de Honduras.

31’ Hay tiro libre para Honduras.

30’ Amarilla para Castillo.

27’ Sonne generando peligro.

24’ Amarilla para Reyes de Honduras, juego fuerte.

21’ Centra Sonne buscando a Valera pero no logra conectar de cabeza.

16’ Con energía y técnica Oliver Sonne frena avance hondureño.

14’ Hondureños adelantar pero la blanquirroja cubre todos los espacios.

10’ Amarilla para Jairo Concha por acción temeraria.

09’ Tiro de esquina para la escuadra de Honduras

06’ Gol peruano, Jairo Vélez

La Bicolor inició con todo el encuentro, demostrando que lo sucedido con Senegal es historia, quiere ganar a Honduras. El partido amistoso se juega en el Estadio Municipal de Butarque (Madrid).

La escuadra nacional busca su primer triunfo en la era de Mano Menezes, la derrota por 2-0 frente a Senegal, el último sábado en el Stade de France, hizo replantear la estrategia a nuestro técnico.

Por ejemplo, puso desde la partida a Jesús Castillo, Jairo Concha y Joao Grimaldo, quienes ante Senegal le cambiaron por completo la cara a la blanquirroja cuando ingresaron en el segundo tiempo.