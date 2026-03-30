Zambrano y Trauco en conversaciones para volver a la Liga 1 con Juan Pablo II

El cuadro de Chongoyape negocia la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco bajo estrictas cláusulas disciplinarias.

Un nuevo destino podría definirse en la Liga 1. Carlos Zambrano y Miguel Trauco se encuentran en conversaciones con Juan Pablo II, luego de quedar como jugadores libres a raíz del escándalo ocurrido en Uruguay, situación que llevó a Alianza Lima a rescindir sus contratos.

Esta situación ha despertado el interés de algunos clubes, entre los que destaca Juan Pablo II, equipo dirigido por Orfelina Correa, esposa de Agustín Lozano. El club tiene plazo hasta la fecha 12 para poder inscribir a ambos jugadores.

INTERES POR JUGADORES

Según lo señalado por Gerson Cuba, la propuesta incluye penalizaciones económicas con el objetivo de proteger la imagen institucional del club. “Si el fallo es negativo, el club podrá liberar a los jugadores y exigir un resarcimiento”, indicó.

Asimismo, en las últimas semanas, los representantes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco mantuvieron reuniones con la dirigencia de Juan Pablo II para acordar los temas salariales y revisar las cláusulas disciplinarias.

JUAN PABLO NECESITA REFORZARSE

El presente poco alentador del club de Chongoyape ha hecho que busque opciones para reforzarse y mucho mas si son jugadores con experiencia, ya que con tres victorias, un empate y cuatro derrotas lo ubican en la parte inferior de la tabla de posiciones.

Sin embargo la dirigencia quiere evitar cualquier tipo de impacto negativo, por lo cual ambos jugadores estarán sujetos a estrictas reglas de convivencia y sanciones contractuales.